Suède - Belgique : "Romelu Lukaku, c’est le finisseur qu’il faut pour ce système mis en place par Tedesco"

Pour Clément Tainmont, "il veut faire taire toutes les paroles qu’il y a autour de lui. On se posait des questions sur son état de forme et on l’a vu dans ce que l’on attend de lui. Il a concrétisé les occasions grâce à sa puissance et au fait de bien se placer. Il réussit à faire le ménage."

Il termine, "avant la rencontre je voulais voir Openda en attaque. Mais finalement, je me dis que Lukaku, c’est peut-être le meilleur profil pour l’avant. Il est complémentaire avec les qualités des joueurs que l’équipe a sur les côtés. Ils sont tranchants et font des différences, il faut un joueur costaud dans l’axe pour finir et mettre le goal. J’espère que ça va lui donner de la confiance pour la suite, car c’est le finisseur qu’il faut pour ce système mis en place par Tedesco."