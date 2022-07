Suède-Belgique : quand les Red Flames ont rendez-vous avec leur propre Histoire, "sur un seul match, tout peut arriver..."

" Le poids de l’Histoire ? On ne le ressent pas sur nos épaules… " rétorque le coach Ives Serneels, quand on lui rappelle que pour les Red Flames, chaque match nourrit désormais la grande Histoire. " Cette équipe est animée d’un énorme mental et je suis fier de diriger un groupe pareil, toujours désireux de progresser : moi aussi, elles m’en apprennent des choses ! La Suède n’a pas le même jeu que la France, mais côté vitesse, puissance et talent, c’est comparable. Mais ce match est très spécial : en phase de poule on pouvait calculer, ici c’est de l’élimination directe… et ça change tout !

On lui demande qui sera la Flame Of The Game, sa réponse fuse : " L’équipe ! "