Suède, Belgique… : la menace terroriste évolue mais ne disparaît pas

La situation en Belgique est différente avec un niveau de la menace terroriste fixé à deux sur une échelle qui en compte quatre. Pour Michaël Dantinne, "La situation en Belgique semble claire et, à l’instar de la majorité des pays européens, la principale menace terroriste est chez nous non plus en quantité, mais en qualité. C’est toujours ultra principalement le terrorisme d’inspiration islamiste, même si on a une poussée d’extrême droite qui est assez importante. Et le danger chez nous, ce serait d’avoir des individus qui de manière autonome, des "loups solitaires".

"On retrouve maintenant des individus qui se réorganisent à l’échelon local, c’est-à-dire qui ne sont plus en connexion directe avec un pouvoir central au niveau des mouvements terroristes, mais qui entre eux, entre radicalisés, se réorganisent", précise-t-il encore.

La menace terroriste ressemble plus, toujours selon le criminologue, à des actes comme l’attaque de policiers à la machette à Charleroi en 2016, voire la tuerie perpétrée à Liège par Benjamin Herman. "C’est à cette menace-là que nous sommes confrontés aujourd’hui", conclut Michaël Dantinne.