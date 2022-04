Sud-Luxembourg : des dalles mobiles de béton pour renouveler les voies ferroviaires

C’est une technique made in Belgium et inédite en Europe. Infrabel se prépare en effet à renouveler trois portions d’infrastructure ferroviaire à l’aide de dalles mobiles en béton, préconstruites le long des voies en service. L’objectif : améliorer la fluidité du trafic.

Trois chantiers se tiendront cette année dans le Sud-Luxembourg. Le premier est déjà en cours à Signeulx, dans la commune de Musson, sur la ligne 165 qui relie Bertrix à Aubange. Concrètement, 600% ³ de béton recouvriront un ferraillage. La dalle de 2000 tonnes, d’une longueur de 213 mètres pour 30 centimètres d’épaisseur, sera ensuite poussée sur une dizaine de mètres et sera dotée de son infrastructure ferroviaire : deux voies et deux nouveaux aiguillages.

"Habituellement, on travaille en renouvelant une des deux voies et en faisant circuler les trains en alternance, explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. Ici, nous allons construire une nouvelle portion qui remplacera celle qui est en place actuellement et qui permettra de fluidifier le trafic. Les perturbations seront bien moins importantes qu’avec une technique de travail normale qui prendrait plus de temps."

Les deux autres chantiers auront lieu à Straimont, dans la commune d’Herbeumont et à Hondelange.