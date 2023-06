Le phénomène est en recrudescence : il y aurait eu plus de 600 attaques en trois ans. Sur les chantiers navals de Barbate, on ne compte plus les dégâts faits aux voiliers. D’après les vidéos des navigateurs, ces attaques seraient le fait d’une famille d’orques en particulier.

" Dans de nombreux enregistrements, on peut voir une orque, la petite-fille de Gladis, et on peut voir qu’il s’agit d’attaques de fureur incontrôlée… Nous voyons de plus en plus d’individus prendre part à ces agressions contre les voiliers ", explique la présidente des volontaires de l’environnement de Trafalgar, Maria Dolorès Iglesias.