Sucrerie Wavre : après la crise Covid, la renaissance d’un hall polyvalent sous perfusion communale

La Sucrerie est sortie du coma ! Depuis mars dernier, l’imposant et onéreux hall polyvalent a pu relancer ses activités. Après plusieurs longues périodes de fermeture dues à la crise sanitaire, après l’utilisation du site comme centre de vaccination, la douloureuse page Covid semble désormais s’éloigner. "L’inauguration de La Sucrerie a été un gros succès, en novembre 2019", rappelle le directeur Patrick de Longrée. "Mais peu après, nous avons été coupés dans notre élan à cause des confinements. Nous avons dû fermer, reporter des spectacles, annuler des événements, mettre notre petite équipe en chômage temporaire,…" Un long passage à vide qui a ébranlé le projet jusqu’à le plonger dans le rouge et dans le doute en 2021.

Reprise progressive

"2021 ? C’était une année noire !", souligne Anne Masson, échevine et présidente du conseil d’administration de la RCA, la Régie communale autonome de Wavre (organe de gestion de La Sucrerie). "Nous ne pouvions pas nous attendre à pire : plus de recettes, mais des frais toujours présents et un déséquilibre majeur ! Cette crise Covid et ses répercussions ont pesé lourd sur les finances communales. Nous avons assuré et nous continuerons à le faire, n’en déplaise à ceux qui nous accusent d’avoir vu trop grand avec ce bâtiment ! Moi, je remarque que depuis la reprise, en mars dernier, les activités se succèdent et sont nombreuses. J’ai confiance, nous allons remonter la pente et tout ira bien. Il faut être optimiste. Ce projet ambitieux, nous ne le regrettons pas. Il visait notamment à redynamiser Wavre sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. La situation s’améliore nettement puisque le site accueille un spectacle ou un événement, en moyenne, un jour sur deux".

L’optimisme de retour

Après une collaboration inédite avec le Festival "Anima" en mars dernier, après le succès des abonnements à "Exploration du Monde", après une série de nouveaux spectacles (Virginie Hocq, Ligue d’impro, Girls in Hawaii,…), l’optimisme est de retour chez les gestionnaires et responsables du hall polyvalent et modulable. "Pour cette année-ci, nous arriverons à pratiquement 100 activités culturelles et à 35 événements (80 jours d’occupation) économiques et commerciaux", affirme Patrick de Longrée. Le site est donc occupé un jour sur deux, à peu près. Le volet culturel (concerts, théâtre, danse, comédies musicales, humour, ballets, films, conférences, "Exploration du Monde",…) représente environ 40% des rentrées. Le solde provient principalement des événements économiques et commerciaux (forums, congrès d’entreprises, congrès politiques, soirées de gala, petites conventions,…). Pour rappel, le hall est aussi un outil pour la Ville de Wavre et une série d’associations locales.

Spectateurs Wavriens et BW

Loin d’être terminée, et privée de ses deux premiers mois, l’année 2022 révèle aussi quelques statistiques sur le profil des visiteurs. "Une grande majorité des spectateurs viennent de Wavre et environs", commente Patrick de Longrée. En gros, pour les spectacles et activités culturelles, 50% proviennent de Wavre, les 50% restants du reste de la province du Brabant wallon. On notera aussi la venue d’un public bruxellois pour quelques spectacles, comme "A Night of Queen", le 20 avril dernier. Parmi les réservations pour activités économiques, commerciales, politiques ou relatives à des événements d’entreprises, on trouve des noms comme Belfius, Axa, IBA, Défi, Odoo, la RTBF et Feprabel.

Fragilité financière

"Nous sommes confiants en l’avenir ! La preuve, c’est que bon nombre des opérateurs reviennent déjà chez nous, par exemple pour organiser un concert. Notre salle est moderne, bien équipée et surtout très modulable", insiste Patrick de Longrée. "Mais il est certain que nous devons rester prudents ! La situation financière l’exige ! Nous voulons toutefois rester positifs et espérons attirer beaucoup de spectateurs d’ici la fin de l’année et en 2023. Nous avons en effet quelques dates importantes à épingler, comme le ballet "Le Lac des Cygnes", C’est arrivé près de chez toi !", une revue satirique interactive ou une pièce de Salomé Lelouch ("Fallait pas le dire") avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix".

Prudence et optimisme également pour Stéphane Crusnière, Directeur général de la RCA (Régie communale autonome). "Le bâtiment a coûté cher, la crise sanitaire a ensuite eu des conséquences négatives, mais pour les six premiers mois de l’année, les chiffres sont bons ! Meilleurs que ceux auxquels on s’attendait. Certes, nous devons rester vigilants. D’aucuns voudraient voir un changement de modèle structurel permettant d’obtenir des subsides (centre culturel), mais cela, c’est un choix politique. Et un tel changement ne réglera pas tout ! L’opposition interprète mal les données des bilans financiers. La situation n’est pas rose, mais elle n’est pas alarmante non plus. On ne peut pas parler de mise sous perfusion de La Sucrerie".

Un fardeau pour la Ville

Loin de partager l’optimisme de la majorité et de la direction du hall polyvalent, l’opposition Ecolo de Wavre reste inquiète pour l’avenir du site et pour ses conséquences sur les finances communales. "Ce projet démesuré coûtera encore cher aux Wavriens pendant des années", insiste le conseiller communal Bastian Petter. "Dans le plan pluriannuel, il est prévu, en dehors des crises, que La Sucrerie va continuer à coûter entre 1 et 1,2 million d’euros par an à la Ville de Wavre. J’espère que la situation financière va s’améliorer, pour éviter une mise sous perfusion communale à long terme de cet énorme bâtiment. La Ville aurait d’ailleurs dû réfléchir en termes de projets plus petits, multiples et diversifiés".

Par ailleurs, la direction et les gestionnaires de La Sucrerie promettent une gestion saine et prudente des coûts énergétiques futurs. "Heureusement, le bâtiment est neuf, bien isolé, équipé de leds et de panneaux solaires", conclut Stéphane Crusnière.

Enfin, pour 2022, le site devrait approcher les 45.000 visiteurs.