Sucrerie de Fontenoy : un nouveau silo à 30 millions d’euros pour se rapprocher de la neutralité carbone

"Ce n’est pas du greenwashing", insiste Jérôme Lippens, l’administrateur délégué d’Iscal Sugar. La sucrerie de Fontenoy (Antoing), qui représente à elle seule plus d’un quart de la production belge, affiche clairement son objectif : devenir la première à produire du sucre zéro carbone. Le délai est court puisqu’Iscal entend atteindre la neutralité pour 2030. "On en est encore loin, c’est ambitieux, reconnaît M. Lippens, mais l’ambition est excellente et on peut y arriver."

Pour concrétiser ses ambitions, la sucrerie de Fontenoy vient d’investir 30 millions d’euros pour construire un nouveau silo de 80 mille tonnes. Ce nouvel équipement permettra de réaliser la production d’une seule traite, sans avoir à arrêter l’usine et à la relancer. Des manœuvres très énergivores. "Cela va également nous permettre de stocker le sucre à Fontenoy et ainsi éviter son transport vers un autre lieu de stockage", ajoute Jérôme Lippens. Iscal a fait les comptes : le silo devrait permettre d’éviter un millier de trajets jusqu’au site de Frasnes-lez-Anvaing, soit 50 mille kilomètres en camion par an.