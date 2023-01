Succession de Roberto Martinez : "On se dirige vers un sélectionneur étranger, et un directeur sportif belge et expérimenté"

Dans l’Instalive de La Tribune, en plus de vos nombreuses questions sur le championnat belge, plusieurs d’entre vous se sont inquiétés de la "lenteur" du processus de décision pour désigner un nouveau sélectionneur national à la tête des Diables rouges.

Pour Benjamin Deceuninck, la situation n’est pas encore inquiétante, elle devrait se débloquer après désignation du directeur technique : "Ça veut dire que l’Union Belge n’avait pas forcément beaucoup anticipé. Après on voit que plusieurs pays sont dans le même cas, ils se sont séparés de leur sélectionneur après le Mondial et tous n’ont pas trouvé. Je pense que ça cherche. Ils n’avaient pas vraiment anticipé mais c’est aussi parce qu’ils doivent trouver un nouveau directeur technique parce que Martinez occupait les deux rôles. Je pense qu’ils s’occupent des deux recherches en même temps, ce qui n’est pas simple. Ils doivent tenir compte du fait que les deux personnes occupant ces rôles-là doivent être complémentaires, bien s’entendre. Ils doivent voir quel profil peut matcher avec quel profil. Ils devraient annoncer d’ici une bonne semaine le nom du directeur technique. C’est assez logique que ça se passe dans cet ordre-là, puisqu’il devra s’entendre avec le nouveau sélectionneur et il aura sans doute son mot à dire dans le choix du coach."

Concrètement, quelles sont les avancées ? "On parle de plus en plus pour le directeur technique du profil d’un Belge expérimenté et d’un entraîneur plutôt étranger. C’est plutôt vers cela qu’on se dirige. On cite Thomas Vermaelen, Johan Walem comme directeur technique, on évoque toujours Thierry Henry comme coach. Mais pour l’instant ça ne bouge pas énormément."