Success story ou catastrophe? De la privatisation du rail britannique à la plus importante grève, retour sur 30 ans d’une libéralisation douloureuse

Grève du rail en Grande-Bretagne ces 21, 23 et 25 juin : les syndicats des chemins de fer réclament des hausses salariales. Ce mouvement social est le plus important de ces 30 dernières années et affecte cette semaine tout le Royaume-Uni où seul un train sur cinq devrait rouler ces mardi, jeudi et samedi.

Il faut d’abord préciser qu’aujourd’hui, ce ne sont pas les chauffeurs de train qui mènent cette action syndicale. La plupart sont représentés par l’Associated Society of Locomotive Engineers and Fireman, ASLEF, qui ne participe pas à l’action.

Le syndicat National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, RMT, qui appelle à la grève en revanche, représente les nombreux autres métiers du rail : guichetiers, contrôleurs, chefs de train, agents d’accueil, techniciens et ouvriers de maintenance, aiguilleurs, nettoyeurs, grutiers, signalisateurs, gardiens… Des métiers souvent mal rémunérés avec des salaires en dessous du revenu moyen au Royaume-Uni. Le fait de ne plus avoir eu d’augmentation depuis 3 ans les défavorise d’autant plus face à l’inflation galopante.

Pendant les confinements, le gouvernement britannique a soutenu le secteur ferroviaire et ainsi évité des licenciements, même si le nombre de trajets a diminué d’un cinquième depuis la pandémie.

En raison d’une inflation déjà à 9% et annoncée par la Banque d’Angleterre à 11% cet automne, les syndicats demandaient une hausse d’au moins 7%, là où les employeurs sont prêts à leur en accorder seulement 3%. Le gouvernement met en garde contre une répétition du phénomène déjà observé dans les années 1970 quand la spirale des prix et des salaires s’est envolée mais se garde bien d’intervenir directement dans les difficiles négociations entre syndicats et sociétés ferroviaires.

Car en Grande-Bretagne, cela fait une trentaine d’années que le rail a été privatisé. Retour sur l’histoire d’une libéralisation douloureuse.

Privatisation par fragmentation en deux étapes

En matière de libéralisation du rail, la Grande-Bretagne a quelques longueurs d’avance sur l’Europe. En 1993, les chemins de fer nationalisés en 1948 sous le nom de British Rail sont privatisés. Le "Railway act" sera une opération radicale sans pareil ailleurs.

Tout au long des années d’après-guerre, les chemins de fer britanniques ont été modernisés, rationalisés : électrification, automatisation… Le nombre d’employés fond, il est presque divisé par trois en trente ans. Des lignes peu fréquentées sont supprimées, un tiers du réseau disparaît. Mais cette logique à ses limites, impossible de supprimer toutes les petites lignes peu rentables. Et malgré les subventions, les déficits persistent.

Nous sommes dans les années Thatcher à partir de 1979, et le libéralisme ambiant impose de briser le monopole du rail public et de l’éclater car en anglais concurrence rime avec efficience. C’est la première phase.

L’idée de fragmenter les chemins de fer en plusieurs sociétés permet aussi d’affaiblir l’emprise des syndicats.

Pour attirer les investisseurs privés, il faut améliorer l’efficacité, avec cette recette, d’abord réorganiser le système en définissant des marchés (market-based sectors) qui ont l’obligation de rentabilité. Cinq secteurs d’abord dès 1982. Puis en 1991, 27 centres de profit.

Une logique commerciale est donc imposée, aidée par la suppression ou l’externalisation des activités les moins rentables, à l’exception de celles jugées d’intérêt social. Les colis et les bagages transportés à domicile passent à la trappe, les hôtels et les ferrys vers l’Europe et l’Irlande sont vendus.

Une fois les activités ainsi fragmentées et "commercialisées", place à la deuxième étape : la privatisation du capital. Imaginée dans les années 1980, elle n’est finalement décidée que par le gouvernement de John Major en 1992 et mise en œuvre dans les années qui suivent.

Les infrastructures basculent chez Railtrack, un opérateur privé qui va sous-traiter à 7 entreprises chargées de l’entretien du réseau et 6 autres de la rénovation, toutes issues de morceaux de British Rail.

Les lignes aussi sont dépecées et mises aux enchères : 25 opérateurs privés s’emparent des franchises. Le transport des marchandises va à 7 puis seulement 3 entreprises. D’autres sous-traitants apparaissent.