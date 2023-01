Succès sur téléphone, la BD "Colossale" révolutionne le webtoon à la française

Véritable carton sur l’application Webtoon, Colossale, l’histoire d’une jeune aristocrate française fan de musculation, déboule en édition papier aux éditions Jungle, porteuse des espoirs de cette nouvelle façon de faire de la bande dessinée pour téléphones portables.

Les autrices Diane Truc et Rutile mènent la révolution. Le futur de la BD passe peut-être par les smartphones et ses très nombreux jeunes lecteurs, à l’heure où le prix du papier grimpe.

Venue de Corée du Sud, cette mode touche la France, à l’image des aventures sentimentales de Jade. Cette fille unique de nobles ruinés, qui voudraient la marier à un bon parti pour redresser les finances de la famille, préfère soulever des poids, activité en décalage complet avec son milieu.

Avec six millions de vues, ce "shojo" (manga pour filles) mêlant aristos et biscotos a passionné les lecteurs, dont 70% de lectrices, fidèles au rendez-vous chaque dimanche pendant plus d’un an pour chaque nouveau chapitre. Il y en a 60 en tout.