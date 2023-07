Succès retentissant pour la 13ème édition du Festival Musiq3

Près de 5000 festivaliers ont assisté au Festival Musiq3 Bruxelles, qui s’est déroulé ce WE à Flagey et au Marni. Une belle marque de confiance retrouvée de la part du public qui a rempli les salles du Festival à une moyenne de 88%. C’est un Festival Musiq3 nouvelle formule qui s’est déroulé, avec succès, ce week-end.

Une proposition condensée avec moins de concerts : 3 grandes après-midi/soirées avec 16 contre 34 auparavant. Le public était au rendez-vous avec un taux d’occupation jamais atteint en 13 années de festival (les concerts des studios 1 et 3 étaient tous sold out, le Studio 4 était rempli à 83% et le Théâtre Marni à 82 %).

Le Brussels Philharmonic a lancé les festivités vendredi sous la baguette de la jeune cheffe vénézuélienne Glass Marcano, qui dirigeait pour la première fois un orchestre de cette envergure. Elle a transmis son enthousiasme tant à l’orchestre qu’à un Studio 4 comble, qui s’est déhanché sur un Mambo final endiablé.

Coup de cœur du samedi soir, la Compagnie La Tempête qui a proposé un concert immersif a cappella des Vêpres de Rachmaninov et de chants byzantins, qui a transporté les festivaliers. Le dimanche, l’ensemble vocal Voces8 a fait chanter les enfants de la Flagey Academy et des écoles environnantes, emmenées par ReMuA, ainsi que le public.

Au Marni, la chanteuse danoise Sinne Eeg a conquis les amateurs de notes bleues avec sa voix chaude et envoutante. Astrig Siranossian, Florian Noack, Bruno Philippe, Beatrice Berrut, Pascale Seys et Dominique Corbiau, ou encore le duo Doppio Stille et son captivant projet " Stars " se sont partagés tout au long du week-end un Studio 1 sold out.

Le jury des pré-sélections du concours Génération classique a choisi Koi Collective et l’Ensemble Cactus comme lauréats. Ils représenteront le Conservatoire Royal de Bruxelles lors de la finale du concours, organisé par les Festivals de Wallonie, le 2 décembre prochain au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Le Festival Musiq3 accueillait pour la première fois la journée Propulse Classique, auparavant organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Six ensembles se sont produits le vendredi devant un parterre de programmateurs, qui ont pu échanger avec les artistes lors d’un Meet and Greet. Le chapiteau sur la place Sainte-Croix a laissé cette année la place à un rooftop accueillant des DJ sets, une collaboration avec Jam, chaine radio alternative de la RTBF, qui s’est révélée très positive. Musiq3 a retransmis la majorité des concerts depuis le cube radio sur la Place Sainte-Croix, les animateurs s’alternant durant le week-end.

Les concerts sont à réécouter sur Auvio. Le Festival Musiq3 sera de retour les 28, 29 et 30 juin 2024.