Succès retentissant pour la 13e édition du Festival Musiq3

Au Marni, la chanteuse danoise Sinne Eeg a conquis les amateurs de notes bleues avec sa voix chaude et envoutante. Astrig Siranossian, Florian Noack, Bruno Philippe, Beatrice Berrut, Pascale Seys et Dominique Corbiau, ou encore le duo Doppio Stille et son captivant projet " Stars " se sont partagés tout au long du week-end un Studio 1 sold out.