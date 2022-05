Succès pour la reprise de "L’apéro des Quais" carolo

Depuis sa création en 2017, c’était tout doucement devenu un rendez-vous festif incontournable à Charleroi. Après les 2 ans d’interruption à cause de la pandémie, "L’apéro des Quais" est de retour depuis quelques semaines. Et, sans surprise, c’est une réussite : " Le beau temps y est sans doute aussi pour quelque chose, analyse Julien Warrand, un des organisateurs. Mais pas seulement ! C’est sûr que les gens étaient en demande et c’est gratifiant et super de revoir des gens festifs, souriants sous le soleil. Je pense aussi que ce rendez-vous de l’été, un mercredi sur deux, a depuis sa création séduit de plus en plus d’habitués."

Et sans masque, sans "pass sanitaire", les carolos profitent de ces moments festifs retrouvés sans modération : "On y vient quasi à chaque fois, explique ce couple, c’est par plaisir de faire la fête à Charleroi, dans notre ville. On aime ces moments festifs entre amis, entre connaissances."

"C’est important de soutenir et de participer à cette initiative, explique cette autre participante. Ça contribue à donner une autre image de notre ville, une image positive."

"L’apéro des quais avec sa musique, ses artistes carolos est un des plus prisés de la région, précise Julien Warrand. On vient de toute la région mais aussi de Mons, La Louvière et même de la France. Dès que l’on poste une photo ou un commentaire sur nos réseaux sociaux on a directement des centaines de commentaires ; preuve qu’on est devenu un endroit fort apprécié."

L’apéro des quais, c’est, tout cet été jusqu’au 7 septembre, un mercredi sur 2 s’il ne pleut pas. On précisera encore qu’une partie des bénéfices de l’événement est reversée à des associations de la région luttant contre la précarité.