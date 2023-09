Succès du Brussels Games Festival : « les voyants sont au vert pour une nouvelle édition »

" Nous n’avons pas encore eu la réunion débrief du festival, mais nous avons effectivement déjà un petit bilan. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout est vert pour le Brussels Games Festival cette année ! ", explique Nicolas Billen, l’un des organisateurs du Brussels Games Festival.

Avec plus de 3.000 visiteurs sur les 3 jours dont le samedi sold out, les organisateurs sont agréablement surpris du succès populaire du festival. Il faut dire que pour la première fois, l’entrée était payante, ce qui avait soulevé quelques réactions négatives à l’annonce de l’évènement. Un prix justifié pour couvrir les frais d’organisation et de location du matériel évènementiel.

" Surfant sur cette vague de "good vibe", l’équipe organisatrice est unanime et nous rempilons tous pour l’édition 2024 qui aura à nouveau lieu à The EGG, la date sera fixée lors du débrief et sera annoncée dans la foulée ", conclut Nicolas Billen.