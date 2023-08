Succès du bon d’État, mais n’y a-t-il pas d autres placements plus rentables et tout aussi sécurisés ?

Les épargnants belges sont excités en ce moment par le fameux bon d’Etat qui rapporte donc du 2,8% net. En moins de 4 jours, il a déjà rapporté 16 milliards d’euros dans les caisses de l’Etat fédéral. Et ce n’est pas fini, la souscription s’arrête ce vendredi 1er septembre, il devrait rapporter au final 20 milliards d’euros. Ça montre que les Belges en ont marre de leur livret d’épargne qui ne rapporte pas grand-chose et se tournent vers ce bon d’Etat au rendement net de 2,8%. Mais est-ce une bonne affaire ?

Je risque peut-être de décevoir certains. Oui, c’est une bonne affaire, mais surtout, pour le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. Son échec, c’est la réforme fiscale : il n’avait que cela à faire durant toute sa législature et il a réussi à rater complètement cette réforme qui n’aura pas lieu, vu que maintenant c’est trop tard. La campagne électorale a déjà démarré et Vincent Van Peteghem sauve son image ou sa peau sur le plan politique, avec le succès éclatant de ce bon d’Etat. Pour les épargnants, c’est plus nuancé. D’abord, il y a des comptes à terme bancaires qui donnent environ le même rendement net que le bon d’Etat. Renseignez-vous et vous verrez que c’est tout à fait possible. L’autre alternative aux bons d’Etat, c’est une obligation d’un Etat solide comme la Belgique, la France ou l’Allemagne. L’avantage c’est que ces obligations offrent des rendements plus ou moins similaires, mais sur des durées plus longues qu’un an, souvent 4 ou 5 ans…