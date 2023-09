Le dirigeant de la banque qui compte encore un belge sur cinq parmi ses clients insiste également sur les différences qu’il voit entre un bon d’Etat et un compte d’épargne : "le compte d’épargne, c’est quelque chose de beaucoup plus sensible pour une banque qu’un compte à terme (ndlr : sur lequel l’argent est bloqué durant une période déterminée, comme à l’achat d’un bon d’Etat) puisque l’argent entre et sort en fonction des besoins de nos clients. Donc on ne peut jamais appliquer le même type de taux à un compte d’épargne que celui que le ministre vient d’appliquer à son compte à terme. D’autant plus que celui-ci a bénéficié d’un avantage fiscal auquel nous n’avons pas accès malheureusement" explique Marc Raisière. "Ce n’est pas concurrençable. Nous aurions dû donner un taux de 4,3%, si on ajoute les taxes bancaires, pour obtenir le même résultat en taux net" détaille-t-il.