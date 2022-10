Succès de foule pour le premier Brussels Job Day

Au moins 2500 chercheurs d’emploi ont participé, ce mardi au Brussels Job Day, le premier salon de l’emploi organisé par la Ville de Bruxelles. Il faut dire que la promesse des 40 employeurs présents était alléchante : 2000 offres d’emploi à pourvoir immédiatement.

Les employeurs présents relèvent tant du secteur public que privé. Parmi les nombreux stands où la file est longue, celui du SPF Justice a des allures de speed dating. Sur une seule longue table, quatre entretiens ont lieu en même temps. C’est que la toute nouvelle prison de Haren a un besoin urgent d’agents pénitentiaires.

"On cherche 300 personnes", détaille Tania Delhaise, la directrice du personnel de la prison qui est désormais la plus grande du pays. "J’enchaîne les entretiens. Je n’arrive même plus à suivre et à envoyer les mails aux candidats avec les différentes procédures. Je suis très contente. J’ai bon espoir d’avoir toutes ces personnes chez nous bientôt. Il y en a vraiment plusieurs que j’aimerais vraiment avoir parmi mon personnel."