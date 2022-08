Succès de foule pour Demoforest mais les métiers de la filière bois manquent de bras dans tous les secteurs

Demoforest, c'est pendant deux jours, le prolongement de la Foire de Libramont, mais dans la forêt de Bertrix. Concours de débardage ou d’arboristes-grimpeurs et démonstrations du travail en forêt. Mais pour la Confédération Belge du Bois, c'est aussi l'occasion de promouvoir les métiers du bois et d'attirer l'attention sur une pénurie de main d'œuvre de plus en plus criante. L’enquête auprès des entreprises du secteur le confirme. "Nous avons sondé à la fois les entreprises de travaux forestiers, d’exploitation forestière, des scieries et du négoce de bois", explique François de Meersman secrétaire général de la Confédération Belge du Bois. "Et il est apparu que ces entreprises recherchaient plus d’une centaine de travailleurs aujourd’hui." Une tendance lourde qu’a également remarqué Jean-François Pandolfe du centre de compétence du Forem Wallonie Bois. Pour lui "cette enquête arrive à point nommé et va nous permettre d’identifier réellement et de manière précise, les besoins des entreprises."