Succès de foule du PTB à Ostende pour la Manifiesta et des "vendredis de la colère" en perspective

Bien calés dans leur anorak, plusieurs milliers de militants PTB se sont donné rendez-vous à Ostende pour la douzième édition de la Manifiesta. Ils seraient 14.000 selon une première estimation. La grande foule est au rendez-vous mais le temps est à la grisaille, à l’image d’un pouvoir d’achat plombé par la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix de l’énergie.

Interrogé par Laurent Henrard, le président du PTB Raoul Hedebouw a répété tout le mal qu’il pensait et des mesures annoncées ce vendredi par le gouvernement fédéral pour aider la classe moyenne et les entreprises à faire face à la hausse des prix du gaz et de l’électricité. Le PTB juge les mesures "insuffisantes" et estime qu’il "aurait fallu intervenir sur les marchés", pointant une fois de plus les surprofits réalisés Engie Electrabel.