Succès d’audience : le podcast "Les Tueurs du Brabant" dépasse les 100.000 écoutes

Le nouveau podcast "true crime" de la RTBF a dépassé la barre des 120.000 écoutes, seulement trois mois après sa diffusion sur Auvio, les plateformes de podcast et YouTube, ce qui en fait le premier podcast natif VivaCité.

En huit épisodes d’une trentaine de minutes, Matt Graves et Jeanne Savignat reviennent sur cette violente série de braquages et de meurtres qui a terrorisé la Belgique entre 1982 et 1985. Au total, les tueurs du Brabant font 28 victimes, policiers, gendarmes et civils, et en blessent 22 autres. Malgré les nombreuses attaques et une enquête de plus de 40 ans, les auteurs de ces crimes n’ont jamais été arrêtés et leur mobile reste flou, tant les butins sont dérisoires.