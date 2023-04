Subventions ou taxes ? Les économistes cherchent la formule magique pour financer la décarbonation.

Les Etats-Unis n’ont pas hésité à ouvrir largement le carnet de chèques avec l’Inflation Reduction Act. Déployé depuis 2022, ce paquet de mesures prévoit des subventions généreuses pour les industries engagées dans la décarbonation.

"Quand on donne des subventions aux énergies vertes, c’est très bien pour leur développement mais ça n’affecte pas l’économie 'brune'", avertit cependant Agnès Bénassy-Quéré, sous-gouverneure de la Banque de France.

En d’autres termes, financer le développement des énergies renouvelables n’a pas nécessairement d’impact sur la consommation d’énergies fossiles, plus polluantes mais parfois privilégiées par les consommateurs pour leur moindre coût.

Et "si tous les pays du monde adoptent la stratégie américaine d’investissement public et de subventions à l’investissement privé, on risque d’avoir une hausse des taux d’intérêt au niveau mondial", met en garde Mme Bénassy-Quéré, ce qui augmentera in fine les besoins d'investissements dans la décarbonation.