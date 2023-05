"Substract", le nouvel album d’Ed Sheeran, plus acoustique et mélancolique que les précédents

On reconnaît bien la patte Ed Sheeran dans Substract, avec comme d’habitude des mélodies très efficaces et assez simples bâties sur quatre accords. Là où il est en revanche très fort, c’est dans les rythmiques, dans la façon dont il utilise sa guitare et dont il habille les chansons.

Cet album-ci est un peu différent. Beaucoup plus acoustique et d’une tonalité plus noire que les précédents, comme avec son morceau Boat, Ed Sheeran se bat contre un sentiment mélancolique qui l’a habité ces dernières années.

Un sentiment qui s’explique par les coups durs récents, comme la mort de cet ami, la tumeur au bras de sa femme, et le procès en plagiat dans lequel il a été embrigadé et qu’il a finalement gagné.