Subside de 10.000 euros pour les Molons

Comme expliqué il y a quelques jours, le char du groupe folklorique namurois des "40 Molons" est au garage. Une somme de 15.000 euros est necessaire pour le réparer et pour lui permettre de passer le contrôle technique. Les Molons ont d’ailleurs lancé un appel aux dons pour obtenir la somme et leur permettre de faire rayonner, à nouveau, partout en Belgique et à l’étranger, le folklore namurois.