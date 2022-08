Subotica, dernier rempart avant l’Europe pour des milliers de migrants irréguliers

La situation est particulièrement criante en Serbie où ils sont des milliers à attendre une hypothétique traversée de la frontière hongroise, dans l’espoir de rejoindre l’Union européenne.

"Plus de 10.000 réfugiés, principalement d’Asie et d’Afrique du Nord, séjournent dans notre pays, et depuis le début de l’année, en sept mois, plus de 65.000 personnes sont passées par la Serbie, dont le plus grand nombre réussi à aller plus à l’ouest ", a déclaré Rados Durovic, le directeur exécutif du Centre d’assistance aux demandeurs d’asile.

Un record qui n’avait plus été enregistré depuis 2015.