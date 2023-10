"Submersion" le livre qui démontre comment la révolution numérique nous épuise !

Bruno Patino, c’est le président de la chaîne de télévision Arte et sans doute, il faut le dire, l’un des meilleurs connaisseurs de notre vie et économie digitale. Il vient de sortir un petit livre chez Grasset, une bonne centaine de pages et dont le titre "Submersion" est très clair. De manière très brillante. Bruno Patino nous explique comment nos smartphones, que nous touchons plus de 600 fois par jour en moyenne, est en train de nous engloutir.

D’où le titre du livre : Submersion, c’est une autre manière d’expliquer comment la révolution numérique est en train de nous épuiser. Au fond, Bruno Patino explique et détaille ce que disait de manière plus brute l’acteur Fabrice Luchini dans une interview, à savoir, selon lui, que la plus grande catastrophe après la guerre, c’est le portable. Et cet immense comédien pointait du doigt le danger de nous abreuver uniquement et quotidiennement de clash, de colères et donc avec le risque de devenir de plus en plus binaire. Et c’est d’ailleurs ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis avec une société extrêmement polarisée. Bruno Patino nous dit par exemple que la nuit a disparu. C’est vrai qu’elle avait déjà commencé à disparaître avec l’invention de la bougie, puis encore plus de l’électricité et de manière plus irrémédiable, avec l’invention de l’iPhone qui, je le rappelle aux distraits, n’existe que depuis 2007 seulement. Alors la nuit s’en est allée, écrit-il, et nous sommes tous devenus en quelque sorte des rois fainéants. Nous avons une infinité de choix, de contenus à lire, à regarder et à écouter. Nous pouvons donc tout choisir. Mais nous sommes fatigués à la simple idée de devoir le faire. Nous sommes comme des rois avec trop de divertissements, nous sommes accablés, même nos corps se sont modifiés, écrit encore Bruno Patino.