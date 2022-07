Sublimer leur café, voici la mission que se sont donnée ces Belges passionnés !

Noémie Bastien est donc devenue la meilleure barista junior du pays. Cette " sommelière du café " fait pourtant partie de la dernière étape dans la préparation de ce breuvage chaud. Car de la récolte à la torréfaction, chaque manipulation a son importance au moment de la dégustation !

À la base, le café est un fruit et lorsqu’il arrive à maturité, il devient rouge comme une cerise. Ce que nous consommons, c’est le noyau, la graine qui se trouve au cœur du fruit. Pour obtenir un grain de qualité, il faut le cueillir à la main et attendre sa maturité, car il est gorgé de sucres.

Une fois récolté, la méthode de fermentation conditionnera le goût final. " On va passer de 30 composants aromatiques à 300 après fermentation. C’est une étape cruciale ! ", explique Thomas Wyngaard, le fondateur de Ok Coffee, au micro de La Première. " Il y a plein de techniques différentes de fermentation mais les deux plus répandues sont les méthodes lavée et naturelle. Dans la première, on cueille la cerise, on dépulpe et on la met dans des bassins qu’on immerge avec de l’eau pendant 24 à 48h. Cette méthode va vraiment augmenter l’acidité et le goût en bouche sera plus subtil. "

Aller chercher directement auprès d’un producteur plutôt qu’aller à l’échelle d’un pays

" Avec la méthode naturelle, on va cueillir les cerises pour les laisser fermenter durant trois semaines au soleil ", continue-t-il. " Là, on a vraiment le grain qui va se gorger du sucre du fruit. On a alors un résultat moins acide, plus sucré et plus dominant. "

Si la méthode conditionne la qualité du grain, le lieu de récolte et de fermentation sont aussi à prendre en compte. " Si l’on prend la Colombie par exemple, il y a plein de microclimats avec des altitudes très différentes ", précise Tanguy Herssens, néo-torréfacteur et créateur de Gust. " On peut alors avoir des cafés très chocolatés, très ronds, très gourmands et d’un autre côté, on aura plutôt un côté acidulé. C’est ça qui est vraiment intéressant dans le café, c’est d’aller chercher directement auprès d’un producteur plutôt qu’aller à l’échelle d’un pays. Un café brésilien, ça ne veut finalement pas dire grand-chose. "