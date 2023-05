"Sublime la vieille" un festival pour célébrer la beauté des imperfections

Marre de l’image de corps de femmes parfaits, jeunes, retouchés ? Place, alors, aux vrais corps, ceux qui évoluent avec l’âge et qui restent beaux parce qu’ils sont vivants ! Ce week-end des 6 et 7 mai, le festival "Sublime la Vieille" (un nom volontairement humoristique et provocateur) a voulu sortir de l’ombre, le corps féminin trop souvent invisibilisé dans l’espace public. Une initiative que l’on doit aux photographes belges Annabel Sougné et Jasmine Van Hevel et dédié à toutes les "vieilles, celles qui le seront un jour et tous ceux qui les côtoient".