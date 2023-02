Sub Terra, à la Maison des Arts à Schaerbeek

L’approche anthropologique soulève la question existentielle via les rites funéraires : un crâne du Vanuatu, siège de l’âme, et un dernier souper sont autant de rites réinventés du passage entre la vie et la mort. Corine Borgnet présente Le dernier souper, une grande table dressée. Les assiettes, les verres et les couverts sont réalisés en jesmonite, une résine calcaire, mêlée à la poussière de marbre. Le mélange crée une couleur sable. Des carcasses d’oiseaux, des exosquelettes d’insectes et un élégant escarpin pour femme sont constitués de très petits os de volaille ou d’agneau. Le raffinement de la table contraste avec les cafards qui se sont repus des restes de la fête. La dernière " scène " est pétrifiée et le temps fossilisé. Vanité des vanités …

Corine Borgnet au micro de Pascal Goffaux