Suarez, un groupe habitué du Beau Vélo de RAVeL, sera présent à Gembloux ce samedi

En 2013, Marc devient coach dans la version belge de The Voice. Un jour il est bluffé par le talent de celle qui deviendra Alice on the Roof. C'est la révélation, il va devenir producteur. Il réalise et produit son premier album.

Marc est alors titillé dans sa créativité. "L’expérience Alice a été un moteur, j’ai eu envie d’être reconnu pour ma musique, de tirer profit des conseils que je lui avais donnés. J’ai notamment compris comment faire simplement une chanson, en partant du piano-voix ou du guitare-voix et non pas des riffs ou d’une ambiance sonore comme avant. N’importe lequel de ces titres peut être joué autour d’un feu de camp".

Marc s'entoure alors de paroliers d'expérience et chante l’amour, la différence, la solitude... des thèmes à la fois personnels et universels qui parlent à tous. Le tout sur une trame sonore plus synthétique, dans l’air du temps. Les succès s'enchaînent et, cerise sur le gâteau, il interprète une reprise de " L’Amour à la plage " de Niagara avec Alice on the Roof.