Suarez sort son nouveau single "La vie devant" et annonce une tournée en 2023 pour ses quinze ans

Tous les mardis dans Le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur les sorties musicales de la semaine. Et cette semaine, c’est le groupe Suarez qui fait son grand retour.

La vie devant, le nouveau single de Suarez, est sorti cette nuit. Un single qui nous invite à profiter de la vie, à se dire : on a de la chance. Il fait suite à l’album Vivant, sorti en 2020. Depuis Vivant, ils ont gommé le côté acoustique et folk des premiers albums pour un son plus moderne, ce qui réussit plutôt bien au groupe Suarez selon Bruno Tummers.