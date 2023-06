"Styx": une épopée moderne à la mise en scène bouleversante

Ce jeudi 15 juin sur La Trois, le réalisateur Wolfgang Fischer revisite l’épopée marine d’Ulysse à travers "Styx", un film poignant sur l’immigration.

Nommé d’après le fleuve des Enfers, "Styx" est un film du réalisateur autrichien Wolfgang Fischer. "Un film glaçant, haletant […] dont on ne sort pas indemne", rapportait notre chroniqueuse cinéma Cathy Immelen en 2019. Et elle n’est pas la seule de cet avis ! Paru en 2018, Styx a remporté l’année de sa sortie le Prix Metropolis du meilleur réalisateur allemand dans la catégorie Meilleur long métrage. Un succès qui n’est probablement pas étranger à la performance que nous offre son actrice principale, Susanne Wolff. Comédienne de théâtre au départ, la dimension corporelle de son jeu se prête particulièrement bien au personnage qu’elle incarne ici, presque dépourvu de dialogue. Un pari risqué pour le réalisateur, mais qui permet de magnifier les gestes et les expressions de son personnage, sur lequel repose par conséquent toute la tension de l’intrigue.