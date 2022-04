Style not Size : le duo body positive d’Instagram

Deux amis se prennent en photo sur Instagram pour montrer à quel point la même tenue peut être aussi fabuleuse sur des femmes avec des corps différents.

Denise Mercedes et Maria Castellanos ont lancé une série sur Instagram intitulée Style not Size avec deux volontés. D’abord, montrer à quoi ressemble la même tenue lorsqu’elle est portée sur différents types de corps. Ensuite, prouver qu’un corps parfait n’existe pas et que la beauté est dans tous les types de morphologie.

Mercedes est un mannequin grande taille et blogueuse mode qui a déjà 1,5 million d’abonnées sur Instagram sur son compte perso. Elle a lancé l’idée de créer cette série, partagée sur leurs deux comptes insta, avec une amie.

L’idée est de déconstruire ce dictat de la société qui interdit à certains corps de porter certaines tenues. Des maillots de bain aux shorts en passant par les robes fendues, tout leur va de manière différente mais aussi belle.