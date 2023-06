Style dominant, bon 'match' et objectif PO1, les premiers pas de Carl Hoefkens au Standard

Carl Hoefkens entame son mandat à la tête du Standard. L’ancien coach du FC Bruges a fait ses premiers pas en "rouche" ce mercredi à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse de présentation. L'occasion d'aborder les raisons de son choix, ses ambitions, l'apport qu'aura Yaya Touré dans son staff et la ferveur du public liégeois.

C'est Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard, qui a pris la parole en premier pour accueillir son nouvel entraîneur et l'Irlandais semblait certain de son choix : "Dès le moment où je l’ai rencontré, j’ai eu l’énergie, j’ai eu le sentiment qu’il était le bon coach pour nous amener en avant. Avec sa vision et sa passion pour le jeu, sa volonté de développer les joueurs, jeunes et expérimentés, c’est une chance incroyable pour un club de football".

Les premiers mots prononcés par Carl Hoefkens l'ont été en français, une volonté de l'ancien Brugeois : "Le plus important pour moi, c’est de bien parler en français, quand c’est possible. Je sais que parfois il y aura des moments où vous allez bien rigoler avec mon français, mais je suis sûr aussi qu’il va s’améliorer".

L'ancien défenseur est ensuite revenu sur les origines de son choix : "Dès les premiers contacts, l’émotion était la bonne, j’étais très content et je l’ai directement dit à la maison. J’ai toujours fait mes choix avec le cœur et ça a été une décision facile de choisir le Standard de Liège. La manière dont Fergal pense le football et ma façon de le voir, l’académie, travailler pour s’améliorer chaque jour, l’objectif était le même. J’ai parlé avec quelques clubs. Mais quand c’est devenu concret avec le Standard, c’était très difficile, voire impossible pour moi de dire non".

Après une première expérience à Bruges, Carl Hoefkens se retrouve dans la peau d'un bâtisseur avec une équipe du Standard qui se cherche encore mais qui voudra faire mieux que la saison passée : "L’ambition cette saison c’est les PO1, de construire l’avenir et de se stabiliser, de rendre les joueurs meilleurs, retrouver la grandeur du passé. Je veux seulement faire le mieux et l’ambition c’est les PO1 et si on est en PO1, on peut faire quelque chose. Je sais aussi que c’est une année spéciale, ce sont les 125 ans du club. 125 ans de passion et de grandeur, et l’objectif, c’est de s’améliorer chaque jour pour viser toujours plus haut", a expliqué le nouveau coach des Rouches.