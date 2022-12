Stuttgart : quand la technologie aide à assurer la durabilité de la ville.

L'idée de jumeau numérique consiste à recréer, sous forme virtuelle, une infrastructure existante, ici une ville entière, afin de pouvoir y étudier son comportement, chercher à optimiser son rendement et prévoir d'éventuels dysfonctionnements ou catastrophes. Actuellement, les projets en ce sens se multiplient pour une planification urbaine optimisée. Après l'Asie et les États-Unis, le phénomène gagne désormais l'Europe. A Stuttgart, la municipalité va bientôt pouvoir surveiller tout un tas d'indicateurs depuis un seul et même logiciel dédié.

Il lui permettra de visualiser une multitude de données en temps réel en provenance de capteurs installés un peu partout en ville.

Cela concernera aussi bien la qualité de l'eau que les niveaux des inondations en cas de fortes pluies ou l'occupation des places de stationnement au quotidien. Cette collecte de données sur l'environnement ou encore la mobilité a pour but d'assurer sa durabilité et de prévenir d'éventuelles catastrophes. Dans l'absolu, elles doivent aussi aider la ville à affronter le changement climatique et les pandémies à venir.

La société Hexagon, spécialisée dans les solutions de réalité numérique, sera aidée dans ce projet par Fujitsu. La plateforme de jumelage numérique qu'ils concevront aidera les autorités de la ville de Stuttgart à prendre des décisions spécialement adaptées à la réalité et, par conséquent, à améliorer la vie des plus de 630000 habitants que compte la capitale du Bade-Wurtemberg.

A noter que de nombreuses initiatives encore plus avancées ont déjà vu le jour, notamment à Séoul ou encore à Singapour, des cités qui ont été entièrement modélisées en 3D.