Beaucoup de questions se posent aussi au sujet des personnes qui visionnent ce genre d’images ou qui se rendent coupables d’abus sexuels sur mineurs. D’autant que "tout le monde peut se rendre coupable du visionnage ou de la diffusion d’images pédopornographies", c’est en tout cas ce qu’affirme Minne De Broeck, criminologue et cofondatrice de "Stop it now", une ligne d’aide destinée aux personnes ayant des pensées pédophiles. Selon elle, il n’existe pas de profil établi. Cette déviance peut ainsi toucher tous les âges et tous les horizons.

Les motivations sont, elles aussi, très diverses, même si la criminologue distingue principalement deux groupes : les personnes qui recherchent spécifiquement ce genre d’images et celles qui suite, par exemple, à une addiction au porno, finissent par tomber dessus.

Minne De Broeck rappelle que, quel que soit le cas, une aide est nécessaire et disponible. Le traitement se fait par l’intermédiaire de thérapies de groupe ou en solo. Et lorsque le suivi est correctement mené, les risques de récidive sont fortement diminués.

On notera que le dispositif "Stop it now !" est également disponible en français. L’objectif est d’aider les personnes sexuellement attirées par les mineurs et leurs proches, pour prévenir un éventuel passage à l’acte. Ce soutien est anonyme, et il est disponible sur le site stopitnow.brussels ou via le numéro 0800/14.112.