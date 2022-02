Student for Monday, la plateforme qui veut faciliter la tâche aux étudiants en recherche de stage

Actuellement, l’offre de la plateforme ne concerne que six secteurs : le marketing et la communication, l’IT, les ressources humaines, la comptabilité, le droit et l’immobilier. "Ne vous inquiétez pas, il va encore y avoir plein d’autres secteurs qui vont arriver par la suite, mais ces six secteurs sont ceux qui sont les plus demandés par les entreprises à l’heure actuelle et on a voulu répondre à cette demande", rassure Pierre van Steenbergh.

Le service est gratuit pour les étudiants mais payant pour les entreprises. La plateforme a été lancée à la mi-janvier et compte déjà une centaine d’étudiants et une cinquantaine d’entreprises actifs. L’objectif est d’arriver à 3000 utilisateurs à la fin de l’année.