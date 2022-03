Student Day au Biopark de Charleroi

On évoque souvent une pénurie dans les métiers qualifiants et professionnels. C’est moins connu mais de telles pénuries existent aussi dans le domaine des biotechnologies liées au secteur de la santé. A tel point que le Biopark, le campus carolo dévolu aux recherches dans les sciences de la vie, a organisé un Student Day ce jeudi, en collaboration avec l’ULB, l’Umons et le Forem. Le but : présenter aux étudiants des entreprises travaillant dans ce domaine afin de créer des opportunités et du contact. Bertrand Alexandre est le directeur du Biopark : "Ils sont dans des cursus scientifiques mais tous n’ont pas idée qu'ils peuvent jouer un rôle très important dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments. Certains vont peut-être faire d’autres choix de carrière car ils ont l’impression qu’il faut un PHD pour participer à cela. Ce qu’on essaie de leur montrer c’est que non, il y a une grande diversité d’entreprises et de métiers auprès desquels ils peuvent postuler aujourd’hui et dont ils n’ont pas idée. Il y a 200 étudiants présents à ce Student Day. Je suis très agréablement surpris de ce nombre et je suis également surpris de leur écoute. Ils ont envie d’apprendre et ça, c’est vraiment le but de la journée : qu’ils viennent apprendre, qu’ils éveillent leur curiosité et qu’ils s’ouvrent à des carrières auxquelles ils n’avaient peut-être jamais pensé."

Les entreprises étaient présentes en nombre afin de prendre contact et d’essayer de séduire ces jeunes encore aux études car ils sont une denrée rare. Isabelle Lebrun est la responsable du recrutement chez Quality assistance, une société qui travaille dans le pharmaceutique et installée à Donstiennes (Thuin). "Aujourd’hui on peut dire qu’il y a une guerre des talents : il y a énormément de sociétés qui recrutent, des laboratoires qui recrutent des profils similaires à ceux que nous recherchons et donc c’est très important pour nous d’être présents, d’être visibles, de venir dire que nous sommes là et que nous recrutons ! D’autant plus qu’aujourd’hui, nous avons certains postes où nous avons décidé de faire preuve de flexibilité et d’engager des étudiants qui sortent des écoles avec du potentiel et que nous sommes prêts à former".

Une formation spécifique et pointue peut être un argument supplémentaire, à côté de l’atout financier, les avantages qui accompagnent le salaire, les perspectives de carrière mais aussi la convivialité de l’entreprise, voire son côté familial. Du côté des étudiants, ils étaient 200 venus de toute la Wallonie et Bruxelles, tous en master dans les biotechnologies, et surpris et ravis de susciter autant d’intérêt. Zoé Denis et Elisa Decruyenaer. "C’est vrai que dans les labos il y a toujours des personnes qui manquent, que ce soit des techniciens de laboratoire ou même des chercheurs et donc on voit que les entreprises essayent de nous recruter de plus en plus. Ça c’est chouette pour nous parce que nous entrons dans une filière qui n’est pas très connue et là on commence à comprendre que finalement nous sommes importants pour le secteur de la recherche et c’est agréable !"

"Je vois avec cette journée d’information que les entreprises cherchent une centaine de personnes donc je me dis que je vais trouver du boulot à la fin de mes études… Parce que quand on commence des études on se demande toujours si on va pouvoir trouver du travail donc là oui, je sais que j’en trouverai et c’est très rassurant !"