Strong Together! L'Original & Bisso s'associent pour sortir en exclusivité une Sneaker DIADORA V7000

"Every day with strong intensity and passion" a toujours été un leitmotiv accompagnant la vie de Frank (gérant de l'OriginalNamur) et Bisso.

Pour cette collaboration " Made in Italy " et limitée à 300 exemplaires World Wide, ces derniers ont souhaités rendre hommage à ce slogan à travers deux univers personnels spécifiques (le BBoying pour Frank et les sound system pour Bisso) en y trouvant des points communs afin d’en faire une force commune.

Franck a voyagé à travers le monde pour se nourrir de sa passion de la danse et influencé par la Culture Hip Hop, il s'est très vite penché sur la customization de vêtements, le graffiti ou encore l'amour d'un mouvement fort en rencontres & découvertes.

Pour Bisso c’était les sounds systems où il mixait souvent vêtu de débardeurs filets jamaïcain de couleur vert, jaune/orangé , accompagné d’un pantalon souvent camo. Il transportait ses vinyls dans des boîtes transparentes ou off-white. Des boîtes représentant de véritables petits coffres remplis de petits joyaux musicaux.

L’imprimé camo, la couleur curry et le vert émeraude font parties des couleurs qui se sont imposées naturellement pour ces deux amoureux de la culture 90’s, d’ailleurs le bleu et le rouge sur la semelle a été un point en commun fort leur rappelant les sneakers sport de ces années.

C'est ainsi que les couleurs présentes sur la chaussure ont toutes une signification particulière pour chacun, qu’elle soit commune ou différente.

Nous sommes fiers de pouvoir mettre en avant une telle collaboration incluant un acteur belge qui sait de quoi il parle et qui surtout prouve jour après jour sa passion pour le monde des Sneakers mais aussi de la mode tout en y insérant un Respect pour la Culture.

La sortie de cette Sneaker exclusive est programmée pour ce Jeudi 15 Septembre au magasin L'Original à Namur à 10:00 mais aussi online dès 12:00 ! Bonne chance à toute et tous pour la COP !

Tu trouveras plus d'informations sur l'Instagram de L'Original: @loriginalnamur ou encore sur le website: loriginalnamur.com

