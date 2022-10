Après les festivals l’été dernier (Werchter Boutique et Les Ardentes) et ses concerts au Palais 12 en mars et juin prochain (on vous offre d’ailleurs des Golden Tickets pour ces concerts), Stromae poursuit sur sa lancée et sera à l’affiche de Rock Werchter dont la prochaine édition se tiendra du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. Stromae y sera le premier soir, le 29 juin donc, en tête d’affiche. Une belle confirmation qu’après sa longue pause pour se préserver après la tournée liée à son deuxième album Racine carrée, Stromae tient toujours la grande forme. La prévente démarre le samedi 29 octobre.