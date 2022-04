Stromae salue Kody à Coachella et chante "Alors on danse" et "Bonne journée"

Après avoir rendu un hommage à Arno devant les Américains à Coachella, Stromae salue cette fois-ci l’humoriste belge Kody. Pour ce deuxième week-end, le festival a dévoilé la performance du maestro sur ses deux tubes "Alors on danse" et "Bonne journée".

Depuis quelques jours, l'humoriste star du Grand Cactus et son acolyte Pablo Andres séjournent en Californie. Ils en ont profité pour assister au show grandiose de Stromae. Pendant que Kody se filmait en pleine foule, on peut entendre le chanteur belge citer ce dernier lors d’une chanson, extraite de son nouvel album Multitude. L’humoriste n’a pas caché sa surprise en entendant son nom. "Merci pour la dédicace en plein Coachella. Ça fait plaisir !" a-t-il écrit dans sa story Instagram.

Lors du premier week-end, Coachella a publié une vidéo live officielle du titre "Invaincu" de Stromae. Et pour terminer ce deuxième week-end de musique, le festival en a dévoilé un peu plus sur le concert de notre compatriote, avec deux autres vidéos officielles de "Alors on danse" et "Bonne journée".