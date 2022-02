Stromae s’est associé avec le Belgian National Orchestra pour enregistrer son album Multitude

Dirk Brossé qui possède une affinité et une expérience particulière avec la scène musicale pop. En 2019, Dirk Brossé s’était retrouvé sur l’une des scènes du plus grand festival de musique électronique au monde, le fameux festival Tomorrowland, pour liveshow unique mêlant musique classique et musique électronique. L’année dernière, Dirk Brossé avait retrouvé le Belgian National Orchestra pour un concert de nouvel an à la croisée des genres, entre musique classique et musique électronique.

"C’était un grand honneur d’être le Maestro de Stromae", explique Dirk Brossé. "Sa musique est unique, universelle et pleine d’émotions. Elle bat et oint en même temps. Elle fonctionne comme une sorte de colle, car relie entre eux les gens du monde entier. Travailler avec le Belgian National Orchestra et Stromae a été une expérience riche, un échange unique entre deux mondes qui paraissent à des années-lumière l’un de l’autre. Au cours des enregistrements, un fascinant jeu de ying et yang s’est développé entre le merveilleux monde sonore du Belgian National Orchestra et le langage universel intime de Stromae. Des moments à chérir et à ne jamais oublier."