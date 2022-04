Stromae rend hommage à Arno devant les Américains à Coachella

La vidéo est difficilement audible (montez le son) mais c'est la seule dont on dispose à ce stade via ce tweet. Stromae a donné son 2e concert à Coachella en 2022 (le festival a lieu 2 fois, pendant 2 week-ends successifs et une vidéo officielle d'"Invaincu" live a été publiée à l'occasion). Entouré de ses musiciens, sur le devant de la scène, il a rendu un bref hommage à Arno, décédé ce week-end, et qu'il avait récemment rejoint sur scène à l'AB pour le culte Putain, Putain de TC Matic (le groupe dont Arno était le chanteur avant de se lancer en solo):

"Je voulais dédier ce concert à un artiste que j’aime. Il est décédé aujourd’hui, un artiste belge. Je voulais juste dédier ce concert à Arno. S’il vous plaît, faites du bruit pour lui"