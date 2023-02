Stromae publie une nouvelle leçon pleine d’humour en forme de making of de sa tournée

C’est avec une vidéo drôle et décalée, en clin d’œil aux leçons qu’il donnait à ses débuts pour présenter les coulisses de la fabrication d’un morceau, que Stromae a annoncé officiellement sa prochaine tournée. On y apprend que pour ce "Multitude Tour" Stromae sera accompagné sur scène de dix robots conçus par une entreprise allemande. Un show high-tech et monumental dont on peut avoir un avant-goût à la fin de la capsule.

Au-delà de ces images qui en mettent plein les yeux, Stromae nous régale dans ce spot de son humour, n’hésitant pas à tourner en dérision les réunions de brainstorming autour de la création d’une telle tournée.