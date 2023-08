Stromae, premier Belge a avoir un milliard pour un de ses clips : qui sera le prochain ?

Alors, qui sera le prochain belge francophone à le rejoindre ? Damso, qui a récemment annoncé qu’il comptait faire une pause dans sa carrière, a sur le clip de "Macarena" 145 millions de vues. Il est suivi de près par celle qu’on peut qualifier d’artiste du moment, et qui a longtemps collaboré avec lui, Angèle. Si "La loi de Murphy", son premier clip, compte 36 millions de vues, ses clips les plus populaires sont "Tout Oublier" en feat avec son frère Roméo Elvis, avec 131 millions de vues et "Balance Ton Quoi", avec 112 millions.

Toujours du côté francophone Roméo Elvis, avec le clip de "1000 °C" qui comptabilise 68 millions de vues.

Même si ces chiffres sont impressionnants, il y a encore de la marge avant le milliard, du moins du côté francophone. Parmi ceux cités, le plus susceptible de créer l’exploit est toujours Stromae.

Mais si on retire le critère "francophone" et qu’on s’intéresse aux artistes belges de manière globale, plusieurs peuvent nous surprendre d’ici la fin de l’année. Notamment le feat de Dimitri Vegas & Like Mike avec Martin Garrix, "Tremor", qui compte 646 millions de vues.

Ce ne sont pas les seuls DJ à aussi bien s’en sortir. Le Bruxellois Lost Frequencies a réussi à atteindre les 419 millions de vues avec sa célèbre vidéo de "Are you with me".

Iliass TiiwTiiw est peut-être moins connu en Belgique mais il cartonne à l’étranger. Le Bruxellois d’origine marocaine a recueilli 324 millions de vues sur son clip de "Bruxaghreb" et a déjà dépassé le milliard si on comptabilise toutes ses vidéos.

On peut également citer pour les plus anciens Technotronic, avec leur vidéo de "Pump up the Jam" à 301 millions de vues, et le groupe flamand qui nous a représenté à l’Eurovision en 2021, Hooverphonic, avec une version live de leur célébrissime "Mad about you" qui compte 171 millions de vues.