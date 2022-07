Stromae parodie la télé-réalité pour son clip en duo avec Camila Cabello

Un clip pour une chanson partiellement inédite puisqu'il s'agit de Mon amour, qui figure sur son 3e album, mais cette fois en duo avec la Cubaine Camila Cabello. Qui plus est, à en croire l'Insta de la chanteuse, à l'initiative de Camila Cabello (qui explique être fan de lui depuis plusieurs années et rêver à un duo depuis longtemps, que Mon amour est sa préférée et qu'elle lui a spontanément proposé un couplet supplémentaire, qu'elle voulait chanter en français, langue qu'elle apprend avec la célèbre application Duolingo).