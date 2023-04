Stromae, malade, annonce l’annulation de ses concerts jusqu’à fin mai

Stromae a récemment dû annuler plusieurs dates pour des raisons médicales, sans donner plus d’information. Le public était inquiet de revivre le scénario de sa première tournée, qu’il avait dû mettre en pause à cause des effets secondaires d’un médicament antipaludique.

Leurs inquiétudes étaient fondées : le chanteur a annoncé sur Instagram qu’il annulait tous ses concerts jusqu’à fin mai. Ses dates en juin et sa participation aux festivals, comme le Rock Werchter dont Tipik est partenaire, sont toujours maintenues à ce jour. "Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant. Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je dois écouter mes limites", peut-on lire dans sa publication.

Il a affirmé qu’il comptait se ressourcer auprès de sa famille le temps de se rétablir et d’être apte à reprendre les concerts. Il a promis à ses fans de les tenir au courant dès que possible.

"J’ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée, entouré des équipes qui me portent et m’accompagnent depuis toutes ces années", conclut-il.

Ses producteurs ont présenté leurs excuses aux fans et les ont invités à se rapprocher de leurs points de ventes pour être remboursés. On souhaite un prompt rétablissement au Maestro et on espère qu’il ira vite mieux.