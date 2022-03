Stromae : les meilleures prestations des talents de The Voice Belgique sur les titres du maestro

La saison 6 de The Voice Belgique accueillait de très nombreux talents hauts en couleur ! Parmi eux, Tyana, qui s’offrait une place de choix dans le cœur des téléspectateurs grâce à sa singularité. Lors des lives, la finaliste de l’équipe de BJ Scott avait fait le pari de réaliser un mashup de "Pump Up The Jam" de Technotronic et "Alors on danse" de Stromae.