Stromae : J-1 avant la sortie de son nouvel album

Si vous ne vivez pas dans un bunker insonorisé enfoui à 30 mètres sous terre, vous savez que notre cher Stromae est de retour avec de nouveaux titres et, dès demain, son troisième album Multitude.

Paul Van Haver, qui a grandi avec ses 4 frères et sœurs et sa mère dans le nord de Bruxelles, a travaillé un an dans un fast-food pour pouvoir se payer des études dans l’audiovisuel. Un diplôme plus tard, lui qui multiplie les collaborations avec ses copains du rap, ne tarde pas à sortir un certain "Alors on danse", qui fait, littéralement, le tour du monde.

C’est demain que Stromae publie son 3e disque, “Multitude”. Le son riche et vibrant du maestro emballe des humeurs contrastées, traitées toujours avec une simplicité qui fait mouche et qui touche.