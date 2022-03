Stromae et la jalousie positive : 4 choses étonnantes qu’il nous a apprises sur son album

Enfin, quand on lui demande ce qui l’a poussé à revenir au devant de la scène après une longue période d’absence, Stromae répond sans gêne qu’il y a sans doute un sentiment de jalousie qu’il l’a habité. Une jalousie positive puisqu’elle s’est transformée en challenge. Il dit que c’est l’explosion et le succès d’artistes comme Aya Nakamura ou Billie Eilish, pour qui il a travaillé sur des clips il y a quelques années, qui l’ont poussé à relancer la production d’un album. D’un point de vue musical il se demandait s’il pouvait faire mieux, sans forcément être dans le même registre mais pour lui, "quand on commence à penser comme ça, c’est qu’il est temps de s’y remettre."

Il s’y est remis et quelle bonne idée, vu la qualité de "Multitude" qui sort ce vendredi 4 mars et que l’on vous fait découvrir sur Tipik. On vous l'offre d'ailleurs, de vendredi à dimanche, ainsi que des places pour son concert à Werchter Boutique le 19 juin.

Il sera aussi le 10 juillet aux Ardentes, puis, au Palais 12 en 2023 les 15, 16 et 17 mars ainsi que les 1er, 2 et 3 juin.