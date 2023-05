Stromae entre dans le dictionnaire ainsi que des mots très Gen Z

Même si le dictionnaire s’achète moins, il est toujours énormément consulté en ligne. La langue française se calant sur les époques, l’oblige à se moderniser. Ainsi, des mots tels que "Malaisant", "PLS", "Crush" et des noms propres comme Stromae ou encore Stella McCartney font leur apparition dans les nouvelles éditions du Petit Robert et du Larousse.

Huffingtonpost rapporte que ce mardi 9 mai, France Inter et Géraldine Moinard, directrice éditoriale du Robert, ont dévoilé les noms communs et propres ainsi que les verbes et adverbes qui intégreront l’édition 2024 du dictionnaire. Géraldine Moinard a expliqué une nouvelle fois que concernant la décision des termes qui font leur entrée ou pas, elle revient au comité éditorial qui se base sur trois critères : la fréquence d’usage, la diffusion et la pérennité. La lexicographe a ajouté que l’on "va retrouver dans ces mots nouveaux les principales préoccupations de la société de l’époque. On a besoin de vocabulaire pour exprimer ces craintes."

Ainsi, "mégenrer", "indice de réparabilité", "dette climatique", "zone à faible émission" ou encore "greenwashing" feront leur entrée dans Le Petit Robert quand "écoanxiété", "nutri-score" et même "covidé" seront ajoutés au Larousse.

Géraldine Moinard a également précisé que les nouvelles technologies n’étaient pas en reste. "On va avoir par exemple le 'métavers', le 'minage de cryptomonnaie', et puis ses dérivés 'miner', 'mineur', le 'cryptoart', le 'moissonnage de données' etc.", a-t-elle ajouté, toujours selon Huffingtonpost.